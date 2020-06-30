Блог редакции от 30.06.2020 о последних событиях телестройки.

КОГО ЖДУТ СТЕПА И ГЕЛЯ?

Оля Рапунцель уже стала мамой во второй раз, примерно через месяц на свет появится первенец семьи Оганесян. А пока Ира Пингвинова спокойно наслаждается своей беременностью, в «очередь» на роды после Саши встаёт Ангелина Монах.

«Геля находится на 7-м месяце беременности – у неё 30 недель. ПДР ставят на 6 сентября», – рассказал Степа в беседе с Mpravda.com.

А вот пол малыша участники до сих пор не знают.

«Геля хочет девочку, я хочу мальчика. УЗИ делали два раза. Один раз показало девочка, другой раз мальчик. Поэтому узнаем, уже когда родится», – подытожил Меньщиков.