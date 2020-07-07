Блог редакции от 7.07.2020 о последних событиях телестройки.

Беременная Саша Гозиас находится в шоковом состоянии. Бывший муж, считает экс-участница, настраивает их общую дочь Софию против неё. Вчера разговор с малышкой довёл Сашу до истерики.

«Ребёнок разговаривает взрослыми фразами, прям под копирку. На мой разговор о школе, о переезде София начала нервно реагировать. Вплоть до того, что она сказала мне, что я мать-кукушка, поэтому она не хочет со мной ехать. Я не ожидала от ребёнка такое услышать. Сразу разревелась, даже заистерила. Мне сейчас нельзя, у меня сильный тонус. До сих пор нахожусь в шоке, плачу», – сообщила экс-участница.

Молодая мама подозревает, что во всём этом замешен отец Софии.

«Думаю, это Кротков, отец Софии. Уже давно у нас холодный конфликт на этой почве, но я на своём стою всё равно. Проскакивали эти разговоры, но мне плевать – София будет жить со мной!!! Это правильно. Дозвониться пока не получается, абонент вне зоны. Нервы на пределе… Так ещё надо возвращать как-то доверие Софии. Я не отступлюсь!» – резюмировала Гозиас.