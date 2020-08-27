Блог редакции от 27.08.2020 о последних событиях телестройки.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ НА РЕКЛАМЕ В ИНСТАГРАМ ОЛЬГА БУЗОВА И КСЕНИЯ БОРОДИНА?

Журнал Forbes составил новый рейтинг блогеров, больше всего зарабатывающих на рекламе в Инстаграм.

В ТОП-5 вошли экс-ведущая телепроекта ДОМ-2 Ксения Собчак с годовым доходом от рекламы в $1,48 млн и действующая ведущая Ксения Бородина с доходом в $0,77 млн.

Ольга Бузова оказалась в конце рейтинга с доходом в $0,6 млн.

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