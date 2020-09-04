Блог редакции от 4.09.2020 о последних событиях телестройки.

КАТЯ СКАЛОН ЗАГОВОРИЛА ОБ ИЗБИЕНИИ. ШОКИРУЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ

Катя Скалон наконец-то нашла в себе силы и рассказала все подробности той страшной ночи, когда её избил Влад Иванов.

«Это были не все 8 часов избиения, это 8 часов морального насилия, унижений, раздеваний меня перед другим мужчиной…» – вспоминает Скалон.

Оказалось, что в тот день девушку спасла мама Влада, которой Катя успела позвонить.

А вот после, утверждают Катя и Моргенштерн, Иванов и Саленко предлагали уладить конфликт деньгами.

«Захар попросил поговорить с Катей и решить вопрос с помощью денег. Чтобы не портить пацану жизнь», – рассказал Максим.

Заявление, кстати, Скалон написала, надеемся, что все виновные будут отвечать перед законом.