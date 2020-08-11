Блог редакции от 11.08.2020 о последних событиях телестройки.

ШАФЕЕВА ПРОДОЛЖИТ ИСКАТЬ ЛЮБОВЬ НА ДОМЕ-2!

Захар Саленко на этот раз окончательно и бесповоротно покинул реалити-шоу, а его девушка приняла решение начать все с чистого листа в периметре.

«Я больше не участница ССЛ, но отношения новые я сейчас заводить не собираюсь. Мне нужно приходить в себя, поэтому нахожусь все время рядом с ребятами. Очень надеюсь, что скоро отпущу эти отношения», — рассказала Яна.

Чтобы оправиться после душевной травмы, Шафеева отпросилась у ведущих в отпуск. Девушка уверена, что родные помогут ей быстрее восстановить силы и моральное состояние.