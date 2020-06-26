Блог редакции от 26.06.2020 о последних событиях телестройки.

Близкое общение Алены и Ильи ещё недавно сильно беспокоило Настю Голд. Теперь Анастасия сменила свой статус на «невеста» и волнуется лишь о предстоящей свадьбе. А вот Колесников стал ревновать Алену к бывшему.

«Илья – отец моего ребёнка, и от общения с ним я отказываться не буду. Мы общаемся только по поводу сына, не обсуждаем проблемы и жизни друг друга. Ревность Максима – необоснованная. Я ему объяснила: если он будет меня ревновать так ко всем, то мы всё время будем ссориться. Думаю, что Максим меня понял», – пояснила Рапунцель.