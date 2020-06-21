Блог редакции от 21.06.2020 о последних событиях телестройки.

Сыну Алёны Рапунцель и Ильи Яббарова уже год и четыре месяца. Молодая мама решила, что мальчику уже пора общаться со сверстниками и развиваться, занимаясь с педагогами и воспитателями. Алёна собирается в ближайшее время отдать Богдана в частный детский сад, чтобы несколько часов в день он проводил в ясельной группе.

«Мы уже всё понимаем, только мало говорим. «Мама», «папа», «баба» и всё такое уже отскакивает от зубов. Кстати, о зубах — у нас вылезли жевательные, и теперь у нас их в сумме пять. В скором времени собираемся пойти в частный садик», — поделилась Алёна.

Участница «ДОМа−2» поинтересовалась у подписчиков, отдавали ли они своих детей в ясли и в каком возрасте. Многие из её фолловеров посоветовали повременить с этим, так как Богдан ещё слишком мал.

Впрочем, некоторые решили, что Алёна хочет определить сына в детский сад, чтобы больше времени уделять Максиму Колесникову. Пару недель назад парень заявил, что им с Алёной нужно хотя бы иногда отдыхать от постоянного нахождения с ребёнком.