Блог редакции от 11.10.2020 о последних событиях телестройки.

Устав от ежедневных походов на шоу «Бородина против Бузовой» и громких выяснений отношений, подруги Яна и Алена решили отдохнуть в Сочи.

Женскую компанию из четырёх человек — Яны, Алёны, Татьяны Владимировны и ее подруги — возглавляет единственный мужчина: маленький, но очень важный Богдан.

«В Сочи мы на десять дней, внезапно рашили сорваться и умотать, — рассказывает Яна. — планируем отдохнуть от московской суеты и наснимать для подписчиков годного контента».

В планах стандартная курортная программа: отдохнуть, загореть, искупаться.

Кто сейчас на море — ручку вверх!