Блог редакции от 22.06.2020 о последних событиях телестройки.

АЛЕНА РАПУНЦЕЛЬ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ДРУЖБЫ С УМАНСКИМ!

Алена Рапунцель и Никита Уманский долгое время поддерживали друг друга, но тёплой дружбе между участниками пришёл конец.

В разговоре с Mpravda.com Никита признался, что холод между ребятами начался задолго до решения Алёны отказаться от друга в лице Уманского.

«Все началось с того, что я проголосовал против ее мамы. Алёне нужно, чтобы с ней всегда все соглашались, и мое решение взбесило ее. Хотя я считаю, что ей давно пора оторваться от гнезда. Оля Рапунцель воспитывала ребёнка одна, и все хорошо», — рассказывает Никита.

Сама Татьяна Владимировна на Уманского зла не держит и принимает его позицию.

«Она на меня не в обиде. Я уверен, что родители должны жить отдельно от детей. Ничего страшного или оскорбительного в своей позиции я не вижу».