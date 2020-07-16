Блог редакции от 16.07.2020 о последних событиях телестройки.

ПОЧЕМУ СТРЕЛКОВ НЕ УШЁЛ С ПРОЕКТА?

Решать, останется Федор на проекте или нет, должен был коллектив. Завоёванный ранее авторитет позволил Стрелкову остаться на телестройке.

«Я получил большую поддержку от коллектива, потому что ребята понимают всё, знают, какой я человек, знают, что я не срываюсь на всё подряд. Меня сложно вывести на эмоции, а если это происходит, то неспроста. Ранее я не был замечен ни в чём подобном, поэтому ребята меня поддержали», – считает Стрелков. Напомним, что в разговоре с Mpravda.com Слава Иванченко утверждал, что не имеет никаких претензий к Федору.

А ты как считаешь: справедливо оставили Федю или нет?