Блог редакции от 21.08.2020 о последних событиях телестройки.

ПАРШИНА РАССКАЗАЛА, КАК ПРОТЕКАЕТ ЕЁ БЕРЕМЕННОСТЬ

Настя Паршина рассказала, как протекает её беременность: о токсикозе, капризах и вкусовых предпочтениях.

«Токсикоз уже не сильно беспокоит. Но я постоянно просыпаюсь от желания сходить в туалет, а мне сказали это только начало. В еде нет каких-то необычных предпочтений. Заканчивается первый триместр, мой малыш размером с малинку», – смеётся Настя.

Сейчас будущей маме приходится заботится не только о себе, но и работать над отношениями.