Блог редакции от 17.06.2020 о последних событиях телестройки.

ПАРШИНА НЕ ХОЧЕТ ЗАМУЖ ЗА УМАНСКОГО!

Уже в это воскресенье стартует самый романтичный конкурс этого года «Свадьба на миллион». За главный приз будут бороться как крепкие пары, так и те, кто ещё не успел проверить свои отношения. Никита Уманский и Настя Паршина заявлены среди претендентов на победу, однако в разговоре с Mpravda.com девушка призналась, что не готова играть свадьбу с Никитой.

«Я считаю, что даже обсуждать это рано. Сперва нужно пройти огонь, воду и медные трубы, а мы встречаемся только два месяца. В следующем году — возможно, но точно не сейчас», — говорит Паршина.

Напомним, недавно в эфире Уманский признался своей девушке в любви. Как Никита отреагирует на заявление Насти, узнаем совсем скоро.