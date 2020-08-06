Блог редакции от 6.08.2020 о последних событиях телестройки.

Саша и Ксюша стали изгоями в доме «Спаси свою любовь» после того, как ребята поддержали Паршину и Уманского в первом этапе конкурса «Свадьба на миллион».

«Всегда, наверное, так в жизни будет, что люди, которые несут правду и хотят быть справедливыми, никогда не будут услышаны массой. Мы поддержали Уманских без всяких угрызений совести, корыстных целей, я считаю это правильно, и моя жена меня в этом поддерживает. Но коллектив, который хотел также пройти в этот конкурс, считает, что мы слили голос. Мы вызвали негодование ребят и поняли, что в ССЛ у нас поддержки нет», — признался Саша.

О своем решении Задойновы не жалеют и считают, что Никита и Настя обязательно будут в финале конкурса.

«Сейчас Уманские идут на первом месте, я считаю, это темная лошадка, которая влетела в конкурс просто на крыльях. Я думаю, что они еще в финале поборются», — резюмировал участник.

А ты за кого в конкурсе «Свадьба на миллион»?