Блог редакции от 3.07.2020 о последних событиях телестройки.

Новость о том, что Саша Гозиас ждёт ребёнка многих её подписчиков шокировала, ведь девушка не афиширует свою личную жизнь. Экс-участница объяснила, почему не показывает своего супруга в социальных сетях.

«Я его не прячу. Мы ходим вместе по улице, ездим в отпуск и так далее. Не скрываемся от посторонних глаз, а живём привычной жизнью. Его нет в сети. Он взрослый, непубличный. Работает в сфере, не связанной с телеком или блогерством. Считаю, раз он сам не ведёт никаких страничек и не постит фоток, то мне стоит уважать его выбор и поддерживать в этом», – написала Саша.

Напомним, в своё время и Катя Колисниченко «прятала» мужа от посторонних лиц.