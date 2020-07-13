Блог редакции от 13.07.2020 о последних событиях телестройки.

Долгое время Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель уверяли, что прекрасно справляются с воспитанием дочери в одиночку. Супруги лишь изредка обращались за помощью к бабушке, Татьяне Владимировне Григорьевской. И нередко в ультимативной форме отказывались от походов на лобное или выездов в городские, заявляя что им просто не с кем оставить наследницу. Впрочем, зрители никогда не сомневались, у Рапунцель все же есть помощница. И теперь подобные догадки подтвердил Дмитренко. Как оказалось, пока участники телестройки отдыхают в съемной квартире, Василису во дворе выгуливает няня.

Девушку, которую отец семейства уже представил фолловерам, зовут Виктория. К слову, вместе с Викой с малышкой гуляет и некий загадочный молодой человек. Как объяснил сам Дима, это одна из начинающих звезд ТНТ-мьюзик.