Блог редакции от 11.09.2020 о последних событиях телестройки.

Несколько дней назад социальные сети всколыхнула новость из уст мамы особенного мальчика. Женщина рассказала, что классный руководитель её сына решила сделать два общих снимка класса: с мальчиком в инвалидном кресле и без него.

«До сих пор не верится, что это происходит в современном обществе… Мы все бьём тревогу и говорим нашей аудитории, что мы против буллинга в любом его проявлении, а взрослые люди, да ещё и учителя, проявляют его в самом омерзительном действии. Почему родители, которые присутствовали во время фотографирования, не остановили этот ужас? В моей голове не укладывается как так может поступать взрослый образованный человек!» – возмутилась телеведущая.

В своём посте Бузова обратилась к прокуратуре Красноярска и потребовала провести проверку.

«Я уверена, что администрация города должна взять это под личный контроль! Такого не должно происходить, никакой дискриминации, ни по каким признакам! Мы против этого! Мы хотим жить в мире и любви, где все люди особенные и все важные для общества и страны.

Мамочке этого ангела, Анастасии Смирновой, желаю сил, и пусть это будет единственным таким случаем на вашей жизни! Мы все любим Ваню!» – подытожила Бузова и запустила в сети флешмоб в поддержку мальчика #ВаняЯХочуСТобойФото