Блог редакции от 9.09.2020 о последних событиях телестройки.

САША И ИОСИФ ОГАНЕСЯН ПОКРЕСТИЛИ СЫНА!

Сегодня состоялось таинство крещения маленького Стефана в родном городе Александры, в Сергиевом Посаде.

«Мы сегодня сделали благое дело», – сообщила в своём блоге Саша.

Крёстной мальчика стала Татьяна Светлова – креативный продюсер шоу «Бородина против Бузовой». Личность крёстного отца семья не раскрывает.

«Это не медийный человек. Это мой близкий друг», – рассказала Черно.

Поздравляем семью Оганесян!