Блог редакции от 9.09.2020 о последних событиях телестройки.
САША И ИОСИФ ОГАНЕСЯН ПОКРЕСТИЛИ СЫНА!
Сегодня состоялось таинство крещения маленького Стефана в родном городе Александры, в Сергиевом Посаде.
«Мы сегодня сделали благое дело», – сообщила в своём блоге Саша.
Крёстной мальчика стала Татьяна Светлова – креативный продюсер шоу «Бородина против Бузовой». Личность крёстного отца семья не раскрывает.
«Это не медийный человек. Это мой близкий друг», – рассказала Черно.
Поздравляем семью Оганесян!