Блог редакции от 12.09.2020 о последних событиях телестройки.

Будущие родители устроили потасовку. Никита Уманский совершенно не умеет держать свои эмоции под контролем. Участник набросился на Настю Паршину, а та в ответ обматерила его.

Участники реалити-шоу Анастасия Паршина и Никита Уманский ждут ребёнка, но это не останавливает пару от скандалов и грубости в адрес друг друга. Их конфликт развивается по теории снежного кома — чем дальше, тем больше. Поклонникам пары уже начинает казаться, что мир невозможен. Как выясняется, Никита позволяет себе не только на словах обвинять Анастасию, он уже поднимает руку на беременную возлюбленную.

Жуткая потасовка произошла между Уманским и Паршиной в гримёрке шоу «Бородина против Бузовой». В какой-то момент Никита подбежал к Насте, толкнул её и стал вдавливать в диван, выкрикивая ругательства в адрес девушки, которая ждёт от него ребёнка. Настя вырвалась и начала кричать на Никиту матом.

«Ты конченый! Сам проститут», — обругала красавица парня.

Он резко развернулся и грубо оттолкнул блондинку. Та приземлилась на колени к парню, ставшему свидетелем некрасивой разборки двух людей, которые ещё недавно признавались к любви друг к другу.

Напомним, пару недель назад Настя и Никита, отправляясь на отдых в Турцию, выражали надежду, что отпуск позволит им перезагрузиться и по-новому взглянуть на свои отношения. Но во время каникул ситуация только усугубилась. Из Анталии влюблённые возвращались по одиночке. По приезду Анастасия прошла скрининг в клинике, где наблюдают за её беременностью, а Никита даже не поинтересовался, всё ли хорошо с их будущим малышом. Вместо этого он потребовал от Насти сделать ДНК-тест, намекая, что не уверен в своём отцовстве.