Блог редакции от 18.09.2020 о последних событиях телестройки.

В студии шоу «Бородина против Бузовой» развязка той самой скандальной истории с женихом известной певицы Азизы, который флиртовал с Яной Шафеевой.

«Я не ангел. Потом – шаг вправо, шаг влево – будет расстрел. Я ему сказала: отдыхай, знакомься, флиртуй перед свадьбой. Я его выбрала. Когда после свадьбы что-то подобное будет, я буду по-другому говорить. Сейчас, до свадьбы, я сама позволила ему это», – заявила певица.

Более того, Азиза считает, что Яна знала, с кем флиртует, и намеренно вынесла на суд общественности эту тему.