Блог редакции от 22.07.2020 о последних событиях телестройки.

ТОТ САМЫЙ ДРУГ ПАРШИНОЙ ПРИШЁЛ НА ПРОЕКТ. КАК ПРОШЛО ЗНАКОМСТВО С НИКИТОЙ?

Тот самый друг Насти Паршиной, Артур, пришёл на ДОМ-2 (пока только в гости), чтобы познакомиться наконец-то с Никитой Уманским.

«Они познакомились в Китае, там работали оба моделями. Артур выразил симпатию в какой-то момент, но Настя всё пресекла. Общаются они три года, действительно, парень не вызвал у меня никакой опасности. У них глубокая френдзона, и ничего плохого в их общении я не вижу. Просто та ситуация сама по себе плохо выглядела, а он нормальный парень, пусть дружат, пусть общаются. Я в себе уверен», – рассказал Уманский в беседе с Mpravda.com.

А ты как считаешь: есть дружба между мужчиной и женщиной?