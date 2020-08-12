Блог редакции от 12.08.2020 о последних событиях телестройки.

Саша Гозиас получила в подарок от мужа новый Порше.

Экс-участница поделилась подробностями приятного события. В связи с переездом в Москву девушка продала предыдущее авто, которое было в Калининграде.

«Я нуждалась в машине, потому что у меня будет двое детей. Это школа, клиники, и без машины сейчас сложно. Получилось так, что муж меня позвал с собой, якобы по его делам. Мы катались, катались, а в итоге приехали забирать мне машину. Он видел мои мучения, пока я вынашиваю нашего ребёнка, и знал, что мне нужна машина. Впечатления самые лучшие и необычные. Супруг меня часто балует, но такого дорогого подарка ещё не делал».

Однако сам автомобиль вызвал у Саши противоречивые эмоции.

«Видимо, он на свой вкус её выбирал, а мне даже как-то некомфортно», – призналась Гозиас.

В связи с беременностью к вождению и поведению за рулём девушка относится очень серьёзно.

«Права у меня с 18 лет. Очень люблю ездить и на педальку газа нажимать люблю. Но не увлекаюсь этим, всегда езжу строго по правилам», – рассказала Гозиас нашей редакции.

Саша тщательно скрывает личность мужа из-за его статуса и нежелания привлекать внимание общественности. Стоимость такого автомобиля начинается от 5 миллионов рублей.