Блог редакции от 14.09.2020 о последних событиях телестройки.

МОРГЕНШТЕРН ПЕРЕБИЛ ТАТУ С ИМЕНЕМ БЫВШЕЙ, МАРСИАГА СДЕЛАЛА ТАТУ НА ЛИЦЕ

Марсиага подарила Моргенштерну сертификат на новую татуировку. Чтобы Макс наконец избавился от «Клавы» на своём теле.

«Он сам намекал мне на такой подарок, так как у меня есть знакомый тату-мастер. Но в момент, когда он бил тату, взял меня на слабо: смогу ли я сделать татуировку на лице. Я хотела сама всегда это сделать, но не могла решиться», – признаётся девушка.

Теперь на щеке у Марси красуется молния.

Пока Марсиага и Максим весело проводят время вместе: красят волосы, бьют тату, записывают песни, – Клава угрожает обидчице расплатой.

«Я уже два раза по голове получила, чего мне теперь бояться? Того, что она меня убьёт? Ну, значит, её посадят. Если она вернётся и будет нападать, я буду давать отпор. А её проклятий я не боюсь и во всё это не верю», – заявила девушка.

Сделала бы себе тату на лице?