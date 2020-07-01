Блог редакции от 1.07.2020 о последних событиях телестройки.

Помочь разобраться в отношениях с Жуковой к Игорю прилетела мама! Каково было удивление участника, когда женщина появилась в студии шоу «Бородина против Бузовой».

«У меня земля из-под ног ушла, я очень по ним скучал. Это было так неожиданно. Мне мама не говорила, что она вообще полетит. Пока был на шоу, мы переписывались, она писала, что с озера приехали, обманула меня. Я благодарен организаторам, потому что правда соскучился», – делится эмоциями Игорь.

Григорьев не видел родных полгода, повидаться мама прилетела вместе с младшим сыном.

«Я не скажу, что нуждаюсь в советах, в помощи. Чисто по-матерински, по-женски Юлю надо где-то там поддержать, где-то нас поругать. Это то, что было мне нужно: почувствовать родную кровь рядом. Приезд мамы очень помог нам с Юлей», – поделился молодой человек.

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