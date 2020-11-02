Блог редакции от 2.11.2020 о последних событиях телестройки.

МАРСИАГА ПРОКОЛОЛА ЯЗЫК И УВЕЛИЧИЛА ГУБЫ. ЕЁ МОТИВЫ

Марсиага решила начать меняться, пока только внешне. Девушка увеличила губы и проколола язык.

«Я всё делаю для себя, мне нравится меняться. Чем красивее девушка, тем в жизни у неё всё складывается легче. Это стандарты этого мира, и от них никуда не деться», — считает участница.

Рассказала Марси, что ещё планирует в себе изменить (снова не поведение).

«Хочу чуть уменьшить нос и, возможно, сделала бы грудь. Задумываюсь наперёд просто, понимаю, что попу накачать можно самой, а грудь нельзя», — резюмировала девушка.

Что посоветуешь накачать Марсиаге?