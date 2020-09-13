Блог редакции от 13.09.2020 о последних событиях телестройки.

Экс-участница рассказала о встрече с парнем. Тата Блюменкранц поделилась с Алёной Рапунцель историей о том, как Максим Колесников к ней подкатывал. Девушки не могли сдержать смех.

После расставания с Алёной Рапунцель Максим Колесников, кажется, пустился во все тяжкие. То ли парень так пытается забыть бывшую девушку, то ли и правда уже отпустил её и готов к новым отношениям. Но факт остаётся фактом. Сначала Максим подкатывал к Кате Скалон, затем к Яне Шафеевой, общался с Машей Бондарь, а теперь переключился на… Тату Блюменкранц! Красотка встретилась с Рапунцель на светском мероприятии и всё рассказала.

«Я сижу такая, подходит ко мне Макс и говорит: «Боже, у тебя такой сексуальный, взрослый и строгий взгляд. Я начинаю дико ржать. Он продолжает: «Тебе нравятся молодые и перспективные парни?»

Я говорю: «Ну ты знаешь, мне уже нравятся старые и перспективные». И трогаю его по плечу. А он мне: «Видишь, ты уже меня трогаешь». В общем, Максимка, кого-кого, а меня ты точно не склеишь», — засмеялась Тата.

Всё это время, слушая подругу, Рапунцель не могла сдержать смех. Экс-участница обратилась к бывшему через камеру и предупредила, что ему пора бы сбавить обороты.