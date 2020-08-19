Блог редакции от 19.08.2020 о последних событиях телестройки.

Совсем скоро состоится свадьба Ани и Валеры. Девушка рассказала в беседе, что совершенно не переживает о торжестве, её больше волнует беременность.

«У нас очень тяжело протекал первый месяц беременности, были осложнения, были проблемы с ногами, с суставами. Не могла больше двух часов ходить, сгибать колени. Была киста, к счастью, всё рассосалось. Было очень низкое давление – 60 на 40, проблемы с ритмом сердца. Сейчас простыла, сдаю анализы. Пью таблетки и думаю только о ребёнке», – призналась Аня.