Блог редакции от 27.09.2020 о последних событиях телестройки.

АННА ЛЕВЧЕНКО ПРИДУМАЛА ДЛЯ СЫНА ДРУГОЕ ИМЯ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Анна Левченко и Валерий Блюменкранц ждут сына. Девушка рассказала, какие эмоции испытала, впервые узнав о том, что станет мамой мальчика.

«Нам давали 50%, что будет мальчик, срок был маленький. Но я уже верила в то, что у меня сын. Каждое УЗИ я вглядывалась и разглядывала, ведь мы очень мечтали о сыне. И на 14-й недели мне сказал врач, что без сомнений там пацан. Он нам показался весь, не знаю в кого, но у него очень красивый нос», – смеётся Аня.

До последнего УЗИ девушка была уверена, что назовёт сына Давидом, но передумала.

«Я решила, что он родится, мы посмотрим на него, и какое имя первое в голову придёт – так и назовём. Мне почему-то кажется, что мальчик будет светленький, и имя Давид ему не подойдёт. Я даже не отрицаю, что захочу назвать сына, как Валера и мечтал, Феликсом», – резюмировала девушка.