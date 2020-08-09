Блог редакции от 9.08.2020 о последних событиях телестройки.

ЛЕВЧЕНКО КУПИЛА СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ. КАКОЕ ОНО БУДЕТ?

К свадьбе готовы! Почти все свадебные хлопоты позади, а Аня и Валера на финишной прямой.

«Остались только мелочи. Но из-за моего состояния у нас постоянно возникают споры на счет банкета: сегодня я хочу дом, завтра ресторан, а послезавтра вообще свадьбу не хочу. А для росписи и бракосочетания уже все готово», — призналась Левченко.

Самое главное, уже готовы наряды для жениха и невесты.

«У Валеры будет классический черный костюм-тройка. Мое платье будет длинное со шлейфом, все в кружевах, немного блесток. Ближе к восточному стилю. Оно будет очень пышное — семь колец, а на мне будет корона», — рассказала Аня.

Напомним, что роспись Валеры и Ани пройдет 30-го августа.