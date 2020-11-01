Блог редакции от 1.11.2020 о последних событиях телестройки.

КУПИН ОТКРОЕТ ФЕРМУ НА ПОЛЯНЕ!

Про страсть Алексея Купина к курочкам и козочкам известно давно. Живность Сейшел весёлый фермер перед отлётом пристроил, а на Поляне решил организовать новое хозяйство.

«Ещё когда новая площадка строилась, я просил ведущих организовать здесь маленькую ферму. Когда я приехал, увидел, что здесь есть курочки, гуси, утки. Ребятам это особо не интересно, но животным нужен уход. Буду активно этим заниматься, это моё хобби», — рассказал Купин в беседе с Mpravda.com.

Планирует Алексей и увеличить свою ферму.

«Сейчас будут холода, надо хорошо подумать, кому здесь будет комфортно. Может, даже большую корову заведём. Сделаю вывеску, а может, даже открою мини-кафе, чтобы можно было кушать домашние продукты», — подытожил участник.