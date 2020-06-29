Блог редакции от 29.06.2020 о последних событиях телестройки.

КСЮША ЗАДОЙНОВА ПОТЕРЯЛА ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ. ВСЁ О ПОПЫТКАХ ДЕВУШКИ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ

В откровенном интервью для Mpravda.com Ксюша Задойнова рассказала о своём желании выносить и родить ребёнка.

«У меня врождённое заболевание – густая кровь. Нужно как минимум месяц готовиться – разжижать кровь. Первая беременность была случайной. Мы пытались сохранить малыша, но случилась замершая беременность», – вспоминает Ксюша.

За свои 36 лет участница потеряла пятерых детей.

«С каждой утратой малыша я копаюсь в себе. Не понимаю, что со мной не так, что Бог распоряжается именно так, ведь я очень хочу ребёнка. У меня было четыре беременности, один раз это была двойня. Как только я беременею, мною овладевает страх. Я рада, но всё время переживаю и поддаюсь панике».

В Москве Саша и Ксюша уже нашли врача. С девушкой будут работать психологи.

«Времени после последней попытки прошло достаточно, мы отдохнули. Уже сдали все анализы, сейчас доктор подбирает нам план лечения. Буквально через две недели будем снова пробовать», – резюмировала Ксения.