Блог редакции от 19.10.2020 о последних событиях телестройки.

Вот уже неделю Кристина Черкасова с сыном и роднёй отдыхает в солнечной Турции. Сначала девушка жила в номере «пул вью», за который, правда, пришлось доплатить круглую сумму: около четырёхсот евро. А пару дней назад компания переехала на большую виллу на территории этого же премиального отеля. К услугам Кристины оказались собственный бассейн, два этажа роскошного жилья и услуги личного батлера.

«Времени на загар и отдых стало больше. Когда сыночек спит, можно смело выходить на бассейн, он на территории виллы», – поделилась впечатлениями от приватного отдыха Кристина.