Блог редакции от 25.06.2020 о последних событиях телестройки.

Кольцо с бриллиантом, подаренное Макеевым Алене, пришлось снять. Максим не выдержал и отобрал у возлюбленной подарок бывшего.

«Я считаю, что подарки не возвращают, но Макс ревнует даже к этому. Забрал у меня кольцо, но пообещал купить новое. А если не будет, то буду носить старое», – заявила молодая мама.

Забрал кольцо с брюликом, поэтому и вернуть должен тоже с камнем, считает Алена.

Макс, можно это сдать в ломбард – сэкономишь немного.