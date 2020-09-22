Блог редакции от 22.09.2020 о последних событиях телестройки.

КОЛЕСНИКОВ НАЗВАЛ ШАФЕЕВУ МЕРКАНТИЛЬНОЙ

«Всё дело в бабках». Максим Колесников назвал Яну Шафееву меркантильной. Парень уверен: если бы у него были деньги, Яна бы по-другому вела себя с ним.

«Я не имел в виду, что для неё главное – это деньги. Просто если бы у меня, например, был свой бизнес, она бы изначально вела себя по отношению ко мне более уважительно, мягче. Девушки, для которых финансовые ценности на первом месте, не для меня», – пояснил Макс.

А для тебя? «С милым рай и в шалаше», или деньги всё-таки имеют значение?