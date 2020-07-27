Блог редакции от 27.07.2020 о последних событиях телестройки.

Во время отпуска Максим Колесников преподнёс своей возлюбленной подарок: колье, серьги, кольцо. Вручал как ювелирное украшение с бриллиантами, но Аленка быстро раскусила обман.

«На кольце 5 камней, на серьгах – 5, на колье. Когда покупал, мне показали, что на этой стойке все изделия с бриллиантами, но я ушёл в самый конец. Что это фианиты, мне сказала Алена…» – рассказал Колесников.

Признаваться, сколько стоил «бриллиантовый» комплект, Макс не стал.

«Я брал по скидке, но цену называть не буду», – засмущался участник.

Это фиаско, Максим!