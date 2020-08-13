Блог редакции от 13.08.2020 о последних событиях телестройки.

Филипп Киркоров и Давид Манукян представили публике совместное детище. Видеоряд к треку «Ролекс» всего пару часов назад оказался на музыкальных площадках, но уже стал главным инфоповодом отечественных медиа.

Накануне состоялась презентация клипа со всей светской тусовкой. Ольга Бузова сначала была против коллаборации бойфренда с королем поп-музыки. Однако позже поменяла свое мнение и поддержала дуэт.

На сцене Дава выразил признательность любимой за мотивацию, а Киркоров громко заметил: «Замотивировала так, что потом обматерила». Все, включая Олю и Даву, шутку короля горячо оценили.