Блог редакции от 23.07.2020 о последних событиях телестройки.

КЛАВА БЕЗВЕРХОВА ПОПАЛА В ДТП

Клава Безверхова попала в ДТП. От сильного удара автомобиль девушки отбросило на несколько метров. Подробностями участница поделилась в беседе с Mpravda.com.

«Я ехала по МКАДу на скорости 86км/ч, и тут неожиданно меня подрезает другой автомобиль. Был такой сильный удар, что наши машины разлетелись в разные стороны. Я думала, что у меня нет половины машины, у другого авто повреждения тоже сильные. Позвонила маме, у меня паника, слёзы. Взяла влажную салфетку, начала тереть и поняла, что у меня и царапины даже нет», – вспоминает Клава.

Автовладелец предложил разойтись участнице мирно.

«Сначала он начал на меня орать, но я ехала по своей полосе, у меня есть видеорегистратор, всё зафиксировано».

Пока Клава решала дорожные дела, Макс мирно спал и на помощь девушке спешить не стал, «авария же не серьёзная».