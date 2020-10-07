Блог редакции от 7.10.2020 о последних событиях телестройки.

Вопрос отцов и детей вновь на повестке дня. Саша Задойнов, приехав в Сочи, решил увидеться с Александрой, младшей дочкой от Элины. Но договориться родители так и не смогли (листайте карусель).

Элина не хочет травмировать психику ребенка, которая не помнит и не знает отца, приезжающего наскоками раз в год.

«У нас диалог слепого с глухим. Он обещает приехать и не приезжает, обещает позвонить дочери – и не звонит. Я говорю за здоровую психику дочери и правильное восприятие папы в ее жизни. Я/Мы не против кого-то? Я/МЫ за своих детей!» — поделилась своей позицией Камирен.

Поддержала маму и Элла Суханова, экс-участница проекта: «Читаю все это и недоумеваю: у Саши никаких мыслей о том, как воспринимает его дочь, что так в принципе нельзя! Знай одно и тоже талдычит: хочу увидеть дочурку. Хотел бы — увидел в любом присутствии тебя или кого-то еще».

Однако с позицией Элины по вопросам общения с ребенком не согласна Ксения Задойнова, супруга Александра. Ксюша уверена, что Элина вовсе не хочет общения ребенка и отца.

«Мне бы хотелось, чтобы она отпустила обиды на Сашу и перестала манипулировать. А то общается с дочерью как с собственностью, как с игрушкой, — прокомментировала ситуацию девушка. — Со старшей Настей я общаюсь прекрасно, Новый год она будет отмечать с нами. Я бы общалась и с младшей, если мама Саши была бы в здравии и преследовала интересы ребенка».

Посмотрите скрины переписки, сделайте выводы. Обсудим?