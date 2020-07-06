Блог редакции от 6.07.2020 о последних событиях телестройки.

ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ ДОМА ССЛ НЕДОВОЛЬНЫ СОСЕДСТВОМ С САЛЕНКО И ШАФЕЕВОЙ?

Некоторые семьи в доме «Спаси свою любовь» недовольны соседством с Саленко и Шафеевой. В разговоре с Mpravda.com Саша Задойнов рассказал, почему считает ребят лишними на этом проекте.

«С приездом Дани с Таней и Захара с Яной дом ССЛ ожил. До этого мы обсуждали то Колю, то отношения Степы, которые не решаются. Сейчас пришли новые лица: на кухне появилось больше людей, больше обсуждений, больше мнений. Мне очень интересна пара Дани и Тани, они ведут себя очень хорошо: Таня готовит, Даня за ней ухаживает, на них приятно смотреть. А вот Захар и Яна, как только зашли на ССЛ, сразу начали ругаться. Они не проработали все вопросы, все претензии и проблемы и с этим огромным багажом зашли к нам».

Атмосфера на «Спаси свою любовь», уверяет Саша, испортилась, в доме стало слишком шумно.

«У нас шума никогда не было, все пары спокойные, семейные. Мы к такому не привыкли, думаю, сейчас появится больше острых моментов. Но мы готовы помогать, давать советы и направлять ребят», – резюмировал Задойнов.

Как считаешь, кому из пар не место на «Спаси свою любовь»?