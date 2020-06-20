Блог редакции от 20.06.2020 о последних событиях телестройки.

Сегодня Саша и Иосиф попрощались с коллективом и ведущими проекта. Молодая семья покидает ДОМ-2 на неопределенный срок, чтобы вернуться уже в новом составе. Квартира, которую сняли ребята, находится недалеко от Поляны, так что Иосиф будет продолжать иногда принимать участие в жизни коллектива и обсуждениях.

«Очень волнительно, мы уходим в наш первый декрет. Первый потому что я ещё очень хочу девочку, — говорит Йося. — У нас будут партнёрские роды, и это новый для меня опыт. Я очень любопытный, поэтому готов ко всему».

Ну а Влад Кадони в свойственной ему манере решил поздравить и дорого зрителя с таким знаменательным событием.

А ты рад, что отдохнёшь от ребят или скучать будешь?