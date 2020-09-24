Блог редакции от 24.09.2020 о последних событиях телестройки.

Революция на «Спаси свою любовь»! Илья Яббаров назвал себя новой властью неспроста. Участник действительно собирается стать депутатом в Государственной Думе.

«Иду к выборам, есть желание стать депутатом, есть поддержка. Если я не пройду на выборах в Государственную Думу, то в оппозиции меня уже ждут. Новая власть – это будет всё по-новому, все хотят перемен. Участники ДОМа-2 тоже устали жить по старым правилам, поэтому я и назвал себя новой властью», – пояснил Яббаров.

А ты бы отдал голос за И. В. Яббарова?