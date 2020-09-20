Блог редакции от 20.09.2020 о последних событиях телестройки.

ЯББАРОВ И РАПУНЦЕЛЬ РАЗВЯЗАЛИ ВОЙНУ!

Миру конец. Илья Яббаров и Алена Рапунцель развязали войну. Причиной стала та сама реклама в блоге Алены, за которую Илья взял деньги, а про рекламу забыл.

«Столько крови мне попили, столько грязи на меня вывалили и продолжают это делать! Да это ты продажная, меня в свое время продала за бабло. И когда я уехал в Саратов, ты в этот же день нашла другого и переспала! И после этого мне будут говорить, что я предатель?» — написал Яббаров в своем блоге, приложив скрин с возвратом денежных средств.

«Я никогда никого не обманывал и не хотел обманывать! Я как Алена Рапунцель мошенников не рекламирую! Я хотел помочь ей заработать денег честным путем!»

Ответ Алены не заставил себя долго ждать.

«Как ты низко пал. Ты просто перешагнул через Богдана, через все то, что я для тебя сделала. И сейчас то, что имеет мой сын — это все моими руками сделано. Свинья продажная, жалко Настю.

Не стоит обижаться на человека, которому плевать на собственных детей. Для меня его больше нет. Для Богдана тоже, да и никогда не было», — написала девушка.

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