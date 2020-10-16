Блог редакции от 16.10.2020 о последних событиях телестройки.

АННУ БЛЮМЕНКРАНЦ ЗАТРАВИЛИ ХЕЙТЕРЫ!

Уже который месяц девушка подвергается жёсткому хейту и буллингу. Неадекватные комментаторы желают Ане и её ребёнку «сдохнуть». Девушка болезненно воспринимает эти послания, говоря, что сейчас она особенно уязвима к негативу.

«Люди, остановитесь! Какие-то уроды заваливают мой Директ сообщениями с ненавистью, я не успеваю блокировать.

Самое лайтовое из этого: «алкоголичка», «пусть сдохнешь ты и твой ребёнок», «Валера тебя не любит, ты ему не нужна», «Как такую, как ты, земля носит», ну и прочее», – с ужасом рассказывает Аня.

Буллингу и жёсткой травле подвергаются многие публичные личности. Антифанаты, или «антики»,собираются в группы или форумы, где высмеивают каждый шаг медийного лица, оскорбляют.

Из участников ДОМа-2 хейту больше всего подвергаются Саша Черно, Оля Рапунцель, эксы Вика Романец и Антон Гусев, Женя Феофилактова, Виктория Боня и другие.