Блог редакции от 21.09.2020 о последних событиях телестройки.

ХЕЙТЕРЫ РАСКРИТИКОВАЛИ СВАДЕБНЫЙ ОБРАЗ АНАСТАСИИ ГОЛД

Хейтеры раскритиковали свадебный образ Анастасии Голд. Невеста выбрала пышное блестящее платье со спущенными плечами. На голове у Насти сверкала корона, как и у Анны Левченко. Но фолловеры посчитали образ слишком откровенным.

«Ожидала лучшего… весь образ – какое-то недоразумение», «невеста выглядит как-то нелепо», «неужели она не видит, что ей не идёт это платье», – оставляют комментарии фолловеры.

А как тебе образ Анастасии? Давайте поддержим девушку в такой торжественный день.