Блог редакции от 17.08.2020 о последних событиях телестройки.

БОРОДИНА ОТДЫХАЕТ В ЛЮБИМОМ ОТЕЛЕ ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС И АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ. СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЫХ?

Пока на карантин закрыты большинство стран, ведущие и участники проекта ищут свободные пару неделек, чтобы вырваться на море.

К примеру, Ксения Бородина выбрала Крым. Ведущая с семьёй поселились в Ялте, в отеле, который давно облюбовала Алла Борисовна Пугачева. А Дженнифер Лопес, приезжавшая на гастроли в Крым, останавливалась в номере, в котором живёт Ксения. Стоимость таких апартаментов колеблется в районе 250 000 рублей за сутки.

Ольга Бузова только вернулась из Сочи, где праздновала годовщину отношений с Давой. Шикарный спа-отель, потрясающий вид на горы и несколько дней полнейшего (и очень дорогого!) релакса. Стоимость суток проживания в номере от 75 000 рублей в сутки.

Варвара Третьякова, экс-участница проекта, выбралась в Турцию, город Кемер. Пятизвёздочный отель в посёлке Бельдиби стоит от 15 000 рублей за сутки в стандартном номере. Кроме того, девушка арендовала яхту, на которой отметила своё двадцатисемилетие.

Даша и Сережа Пынзарь живут в Турции в собственных апартаментах, в комплексе с бассейном, практически постоянно, и каждый день радуют поклонников фоточками с моря.

А вот Катя Жужа пока только мечтает о море и солнце. Девушка недавно стала мамой, но уже лелеет надежду укатить с семьёй в Испанию или на Бали, однако границы пока закрыты.

А где этим летом отдыхаешь ты?