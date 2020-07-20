Блог редакции от 20.07.2020 о последних событиях телестройки.

Кроме бывшей жены и беременной бывшей возлюбленной, объявилась ещё одна девушка, которая утверждает, что беременна от Беки Кузенбаева.

«Она сама мне написала, сказала, что у них была связь без отношений. Просто спали без обязательств. Она прислала справку от гинеколога о том, что находится на 9-10 неделе беременности. Не знаю, насколько это правда. Я уговаривала её прийти на проект, чтобы во всём разобраться. Но как только она получила справку от врача, попросила её не трогать. У неё есть ребёнок от первого брака, и второго она рожать не хочет», – рассказала Алина Комиссарова в беседе.

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