Блог редакции от 23.06.2020 о последних событиях телестройки.

Яббаров с Голд и Блюменкранц с Левченко подали заявление в ЗАГС!

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Дата свадьбы Валеры и Ани назначена на 30 августа, а Ильи и Насти – на 20 сентября. Своими эмоциями после подачи заявления Яббаров поделился в разговоре с Mpravda.com.

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«Мы осознанно шли к этому, сбежать из ЗАГСа не хотелось. Конечно, когда заполняли заявление, хотелось съесть свой паспорт. А потом подумали, что впереди нас ждёт большое счастье. Будем рожать каждый год! Настя уйдёт в декрет на 12 лет, потому что я всегда мечтал о большом доме, большой семье. Такие у нас планы на будущее», – смеётся Илья.

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Но кроме дюжины детворы Илью и Настю ждут свадебные хлопоты. Да и куда же без мальчишника?

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«Мальчишник будет однозначно, с шансоном, баней. Всё будет на высшем уровне, как отмечают нормальные мужики. Это будет последний рывок перед свадьбой. Я считаю, что нужно оторваться и хорошо провести время. Ну и девичник будет, им тоже надо отдохнуть. А впереди долгая и счастливая семейная жизнь», – резюмировал Яббаров.

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И Настя, и Аня будут менять фамилии.





