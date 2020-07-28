Блог редакции от 28.07.2020 о последних событиях телестройки.

НИКОЛАЯ ДОЛЖАНСКОГО ПЕРЕСЕЛИЛИ ИЗ ДОМА ССЛ

Николай Должанский провел ночь в мужской спальне. Многие участники считают, что Коле и Кате не место в доме «Спаси свою любовь».

«Ему нужно лучше нас отстаивать, буду уговаривать его приходить ко мне ночевать. Конечно, в этом есть и моя вина. К сожалению, я не показываю пример в отношениях, нам никто не верит и расселяют. Мы должны работать над отношениями и отстаивать друг друга», — пояснила Катя.

Как считаешь, где должны жить Должанские: на ССЛ или на ДОМе-2?