Блог редакции от 31.07.2020 о последних событиях телестройки.

Весельчак и балагур Степан Меньщиков вынужден вступать в конфликты с участниками проекта ДОМ-2. Виной всему конкурс «Свадьба на миллион», конечно.

«С нашей стороны никакой войны нет, — пояснила Жукова. — Это происходит, потому что у них обида есть на нас за то, что они не прошли в первом этапе конкурса. Мы ведь их обошли, но, по мнению Степана и Ангелины, этого не должно было случиться».

Выясняет отношения Степа и с Мариной Страховой, которая не проголосовала за возвращение Меньщиковых в конкурс.

«Я считаю, что Степан уже просто прошел тот период, когда он мог конкурировать в достаточной степени с мужчинами, поэтому он переключился на женщин», — считает Жукова.

А кого ты поддерживаешь в этом конфликте?