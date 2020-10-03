Блог редакции от 3.10.2020 о последних событиях телестройки.

ВОЙНА РАПУНЦЕЛЬ И ЧЕРНО. ЧТО ДЕЛЯТ МОЛОДЫЕ МАМЫ?

Конфликт начался за жилплощадь, которую должны разыграть к концу зимы. Саша Оганесян утверждает, что они с мужем достойнее этой победы, ведь Оля уже выигрывала квартиру.

К тому же Александра припасла козырь в рукаве.

«Дима и Оля взяли ипотеку ещё в прошлом году во время конкурса «Человек года». Не могу сказать, откуда я это взяла, но это стопроцентная информация. Если она не хочет об этом говорить, то это её личное дело, но я не понимаю, зачем она это делает», – рассказала Черно.

Вспомнили всё: и квартиры, и детей, и хейтеров.

А ты за кого в этом конфликте: за Олю или Сашу?