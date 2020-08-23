Блог редакции от 23.08.2020 о последних событиях телестройки.

МЕНЬЩИКОВЫ СНЯЛИ КВАРТИРУ, У ГЕЛИ НАЧАЛИСЬ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СХВАТКИ

Семья Меньщиковых ушла в декрет, Геля и Степа сняли недалеко от съёмочной площадки большую квартиру, чтобы места хватило всем детям.

«Квартира двухкомнатная, там есть много места. Детям Степана незачем жить постоянно у нас, но они могут оставаться сколько захотят», – заявила Монах.

Теперь Степа и Геля активно готовятся к родам и делают покупки для малыша.

«Где рожать, мы до сих пор не определились. Скорее всего, я прислушаюсь к Степе, и мы поедем в Сочи. Мой организм полностью готовится к родам, у меня даже тренировочные схватки начались», – призналась участница.

В Сочи участники уже выбрали роддом и договорились с врачами.